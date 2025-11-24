Эльдяниз Велиев: Сотрудники "Азеригаз" осматривают трубопроводы вблизи AFEN Plaza
Происшествия
- 24 ноября, 2025
- 15:06
Точные причины взрыва в здании "AFEN Plaza" в Баку станут известны после завершения расследования.
Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью "Азеригаз" Эльдяниз Велиев.
По его словам, специалисты "Азеригаз" работают на месте происшествия, проводят проверку газовых трубопроводов.
"Подача газа в зону происшествия отключена. Звучат предположения о возможных неисправностях в близлежащих трубопроводах, однако считаю преждевременным делать такие заявления", - сказал он.
Велиев подчеркнул, что официальные выводы будут озвучены только после расследования со стороны правоохранительных органов. "Исчерпывающий ответ мы получим по итогам следственных действий", подчеркнул он.
