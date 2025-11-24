Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Эльдяниз Велиев: Сотрудники "Азеригаз" осматривают трубопроводы вблизи AFEN Plaza

    Происшествия
    • 24 ноября, 2025
    • 15:06
    Эльдяниз Велиев: Сотрудники Азеригаз осматривают трубопроводы вблизи AFEN Plaza

    Точные причины взрыва в здании "AFEN Plaza" в Баку станут известны после завершения расследования.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью "Азеригаз" Эльдяниз Велиев.

    По его словам, специалисты "Азеригаз" работают на месте происшествия, проводят проверку газовых трубопроводов.

    "Подача газа в зону происшествия отключена. Звучат предположения о возможных неисправностях в близлежащих трубопроводах, однако считаю преждевременным делать такие заявления", - сказал он.

    Велиев подчеркнул, что официальные выводы будут озвучены только после расследования со стороны правоохранительных органов. "Исчерпывающий ответ мы получим по итогам следственных действий", подчеркнул он.

    AFEN Plaza Азеригаз взрыв
    Eldəniz Vəliyev: "AFEN Plaza"dakı partlayışla bağlı "Azəriqaz"ın əməkdaşları boru xətlərini təftiş edirlər

    Последние новости

    16:35

    Индонезия планирует получить $360 млн от экспортных пошлин на золото

    Другие страны
    16:31

    Канцлер ФРГ: Мир в Украине не наступит в одночасье

    Другие страны
    16:30

    Какао-бобы подешевели до минимума с февраля 2024 года

    Финансы
    16:26

    Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинское урегулирование

    В регионе
    16:24

    Потребителям Азербайджана вернули более 300 тыс. манатов из-за недобросовестного ценообразования

    Бизнес
    16:23
    Фото

    Рамин Мамедов посетил Церковь Архангела Михаила в Баку

    Религия
    16:17

    Азербайджан и Словакия обсудили углубление политического диалога

    Внешняя политика
    16:00

    BP представила новую цифровую платформу для изучения английского языка

    Наука и образование
    15:55

    Кошта: Решение по замороженным активам РФ в Европе не может решаться без ЕС

    Другие страны
    Лента новостей