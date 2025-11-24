İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Eldəniz Vəliyev: "AFEN Plaza"dakı partlayışla bağlı "Azəriqaz"ın əməkdaşları boru xətlərini təftiş edirlər

    Hadisə
    • 24 noyabr, 2025
    • 14:27
    Eldəniz Vəliyev: AFEN Plazadakı partlayışla bağlı Azəriqazın əməkdaşları boru xətlərini təftiş edirlər

    Bakıda binada baş verən partlayışın səbəbləri ilə bağlı dəqiq cavab istintaqın yekununda bəlli olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu SOCAR "Azəriqaz" İB-nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev deyib.

    O bildirilib ki, İB-nin əməkdaşları hadisə yerindədirlər:

    "Əməkdaşlar "Azəriqaz" məxsus boru xətlərinin təftişi ilə məşğuldurlar. Əraziyə qazın verilişi təmin olunmayıb. Ətrafda gedən boru xətlərində nasazlıq yaranması kimi iddialar səsləndirilir. Düşünürəm ki, bu kimi iddiaların səsləndirilməsi hələ tezdir. Hüquq-mühafizə orqanları araşdırma aparır və dəqiq cavab istintaqın yekununda bəlli olacaq".

    Xatırladaq ki, noyabrın 24-də Bakının Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən "AFEN Plaza"da partlayış baş verib. TƏBİB-in məlumatına görə beş nəfər hospitalizasiya olunub.

    partlayış Bakı Nərimanov rayonu

    Son xəbərlər

    14:54

    Kənan Kərimzadə: "Xarici dil müəllimlərinin 40 %-inin maaşı 35 % artırılıb"

    İnfrastruktur
    14:54

    Massimiliano Alleqri "Milan"da 100-cü qələbəsini qazanıb

    Futbol
    14:52

    Tbilisi, Qardabani və Tetritskaro zonalarına xüsusi tənzimləmə statusu verilib

    Region
    14:50

    Nazir müavini: "İngilis dilinin tədrisində keyfiyyətin artırılması əsas hədəflərdən biridir"

    İnfrastruktur
    14:48

    Koşta: Aİ-nin vahid mövqeyi Ukrayna və Avropa üçün uğurlu sülh danışıqlarının açarıdır

    Digər ölkələr
    14:45

    "NETTY 2025" nominantları müəyyən edir, səsvermə başlayıb

    İKT
    14:44

    Gürcüstan QDİƏT PA-nın sədri seçilib

    Region
    14:36

    Bakıda soyğunçuluq və narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Digər
    14:35

    Azərbaycan meşə örtüyünü artırmaqla kənd təsərrüfatında emissiyaları sabitləşdirməyi planlaşdırır

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti