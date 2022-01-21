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Эльдар Гасанов приговорен к 10 годам лишения свободы

Эльдар Гасанов приговорен к 10 годам лишения свободы Бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов приговорен к 10 годам лишения свободы.
Происшествия
21 января 2022 г. 15:48
Эльдар Гасанов приговорен к 10 годам лишения свободы

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Афгана Гаджиева.

Напомним, что прокурор требовал приговорить Э.Гасанова к 11 годам лишения свободы.

По уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики злоупотребляют своими полномочиями, совершают действия, наносящие существенный ущерб охраняемым законом интересам государства, а также по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, были привлечены к уголовной ответственности начальник Управления делами МИД, председатель тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, начальник Консульского управления Фаиг Багиров и другие, в отношении них решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе оперативно-следственных мероприятий по продолжающемуся уголовному делу были получены новые сведения о присвоении средств государственного бюджета, выделенные на различные направления деятельности МИД.

На основании собранных материалов соответствующим решением была назначена комплексная проверка по финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой возникли основания для подозрения в том, что посол Азербайджанской Республики в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Гасанов Эльдар Гумбат оглу использовал не по назначению значительные бюджетные средства и совершил другие правонарушения.

В рамках следствия Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого. В отношении него решением Сабаильского районного суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в отношении других участников преступлений, обвиняемых вместе с Э.Гасановым, было выделено в отдельное производство.

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Версия на азербайджанском языке Eldar Həsənov 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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