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Эльдар Азизов: о причинах пожара можно будет говорить после экспертизы

Эльдар Азизов: о причинах пожара можно будет говорить после экспертизы Говорить о причинах пожара, произошедшего в Хатаинском районе столицы, можно будет только после проведения соответствующей экспертизы.
Происшествия
24 июля 2023 г. 23:19
Эльдар Азизов: о причинах пожара можно будет говорить после экспертизы

Говорить о причинах пожара, произошедшего в Хатаинском районе столицы, можно будет только после проведения соответствующей экспертизы.

Как передает Report, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, находящийся на месте происшествия.

Мэр напомнил, что в жаркие месяцы такие инциденты происходят по всему миру.

"Стоит учесть, что в этом году ученые зафиксировали самую высокую температуру на нашей планете. Говорить о причинах пожара можно будет только после экспертизы", - добавил Э.Азизов.

Отметим, что к месту происшествия привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Работы по тушению пожара продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Bakı ŞİH başçısı: “Xətaidə yanğının səbəbini yalnız ekspertizadan sonra demək mümkün olacaq”

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