Эльдар Азизов: о причинах пожара можно будет говорить после экспертизы

Говорить о причинах пожара, произошедшего в Хатаинском районе столицы, можно будет только после проведения соответствующей экспертизы.

Говорить о причинах пожара, произошедшего в Хатаинском районе столицы, можно будет только после проведения соответствующей экспертизы.

Как передает Report , об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, находящийся на месте происшествия.

Мэр напомнил, что в жаркие месяцы такие инциденты происходят по всему миру.

"Стоит учесть, что в этом году ученые зафиксировали самую высокую температуру на нашей планете. Говорить о причинах пожара можно будет только после экспертизы", - добавил Э.Азизов.

Отметим, что к месту происшествия привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Работы по тушению пожара продолжаются.