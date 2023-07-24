Эльдар Азизов: о причинах пожара можно будет говорить после экспертизы

Говорить о причинах пожара, произошедшего в Хатаинском районе столицы, можно будет только после проведения соответствующей экспертизы.
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Мэр напомнил, что в жаркие месяцы такие инциденты происходят по всему миру.
"Стоит учесть, что в этом году ученые зафиксировали самую высокую температуру на нашей планете. Говорить о причинах пожара можно будет только после экспертизы", - добавил Э.Азизов.
Отметим, что к месту происшествия привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Работы по тушению пожара продолжаются.