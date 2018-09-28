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    Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Афганистана

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Салахуддином Раббани. 

    Как сообщили Report в министерстве, встреча прошла в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН

    Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональные энергетические проекты и проекты транспортной инфраструктуры. 

    Во время встречи стороны также коснулись поддержки и взаимного сотрудничества в рамках международных организаций, а также ряда других представляющих взаимный интерес вопросов. 

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