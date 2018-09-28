Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Афганистана

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Салахуддином Раббани.

Как сообщили Report в министерстве, встреча прошла в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональные энергетические проекты и проекты транспортной инфраструктуры.

Во время встречи стороны также коснулись поддержки и взаимного сотрудничества в рамках международных организаций, а также ряда других представляющих взаимный интерес вопросов.