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Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления Распечатки, якобы, переговоров наземных служб с летчиками AZAL, появившиеся в Интернете представляют собой акт информационного давления на Казахстан и Азербайджан.
Происшествия
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления

Публикация распечаток якобы имевших место переговоров наземных служб российских аэропортов с летчиками AZAL рейса Баку-Грозный, разбившегося 25 декабря под Актау, - самый настоящий акт информационного давления на Казахстан и Азербайджан.

Об этом казахстанскому бюро Report заявил казахстанский политолог Димаш Альжанов.

"Распечатки записей переговоров наземных служб с летчиками рейса Баку-Грозный в декабре прошлого года, не получили официального подтверждения. Появление такого рода расшифровок можно расценивать не иначе, как попытку информационного давления на Казахстан, который ведет расследование, и на Азербайджан, чей самолет потерпел крушение", - сказал Альжанов.

Политолог заметил, что распечатки появились на телеграм-каналах, как утверждается, близких к определенным кругам российского истеблишмента.

"Если говорить о давлении, которое направлено на правительство Казахстана, то пока неясно, какую позицию оно займет. Никаких официальных комментариев ни со стороны Казахстана, ни Азербайджана после публикации записей в Интернете, пока не поступало", - сказал политолог, отметив, что следует дождаться официального отчета, который будет оглашен в конце января.

По его словам, при любом исходе в сложившейся ситуации Казахстан будет стремиться сохранить нормальные отношения как с Азербайджаном, так и с РФ.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: Dispetçerlərin AZAL-ın pilotları ilə danışıqlarının dərc edilməsi informasiya təzyiqi cəhdidir
Версия на английском языке Kazakh expert: Leaked transcripts of AZAL pilots' conversations an attempt at information pressure

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