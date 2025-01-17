Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления

Распечатки, якобы, переговоров наземных служб с летчиками AZAL, появившиеся в Интернете представляют собой акт информационного давления на Казахстан и Азербайджан.

Публикация распечаток якобы имевших место переговоров наземных служб российских аэропортов с летчиками AZAL рейса Баку-Грозный, разбившегося 25 декабря под Актау, - самый настоящий акт информационного давления на Казахстан и Азербайджан.

Об этом казахстанскому бюро Report заявил казахстанский политолог Димаш Альжанов.

"Распечатки записей переговоров наземных служб с летчиками рейса Баку-Грозный в декабре прошлого года, не получили официального подтверждения. Появление такого рода расшифровок можно расценивать не иначе, как попытку информационного давления на Казахстан, который ведет расследование, и на Азербайджан, чей самолет потерпел крушение", - сказал Альжанов.

Политолог заметил, что распечатки появились на телеграм-каналах, как утверждается, близких к определенным кругам российского истеблишмента.

"Если говорить о давлении, которое направлено на правительство Казахстана, то пока неясно, какую позицию оно займет. Никаких официальных комментариев ни со стороны Казахстана, ни Азербайджана после публикации записей в Интернете, пока не поступало", - сказал политолог, отметив, что следует дождаться официального отчета, который будет оглашен в конце января.

По его словам, при любом исходе в сложившейся ситуации Казахстан будет стремиться сохранить нормальные отношения как с Азербайджаном, так и с РФ.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.