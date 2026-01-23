Эксперт Камран Асадов арестован в зале суда

Эксперт в сфере образования Камран Асадов, обвиняемый в незаконном проносе технических средств на экзамены, арестован в зале суда.

Как сообщает западное бюро Report, в Гянджинском городском суде состоялось очередное заседание по уголовному делу о незаконном использовании технических средств на вступительных экзаменах.

В ходе процесса были заслушаны показания потерпевших.

По итогам слушаний суд отменил меру пресечения в виде полицейского надзора в отношении К.Асадова и избрал ему меру пресечения в виде ареста. Он был взят под стражу в зале суда.

Отметим, что Камран Асадов и Гюндюз Аббасов обвиняются по статьям 302.3 (незаконная продажа или приобретение с целью сбыта технических средств для получения конфиденциальной информации) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.