    Эксперт Камран Асадов арестован в зале суда

    Происшествия
    • 23 января, 2026
    • 17:56
    Эксперт Камран Асадов арестован в зале суда

    Эксперт в сфере образования Камран Асадов, обвиняемый в незаконном проносе технических средств на экзамены, арестован в зале суда.

    Как сообщает западное бюро Report, в Гянджинском городском суде состоялось очередное заседание по уголовному делу о незаконном использовании технических средств на вступительных экзаменах.

    В ходе процесса были заслушаны показания потерпевших.

    По итогам слушаний суд отменил меру пресечения в виде полицейского надзора в отношении К.Асадова и избрал ему меру пресечения в виде ареста. Он был взят под стражу в зале суда.

    Отметим, что Камран Асадов и Гюндюз Аббасов обвиняются по статьям 302.3 (незаконная продажа или приобретение с целью сбыта технических средств для получения конфиденциальной информации) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

    Видео
    Təhsil eksperti Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

