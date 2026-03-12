Несколько военнослужащих США получили ранения после атаки БПЛА на базу в Эрбиле

В результате удара по используемой вооруженными силами США и Британии базе в городе Эрбиль Иракского Курдистана несколько американских военнослужащих получили несерьезные ранения. Британские военные не пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило командование Объединенного штаба Великобритании во время визита министра обороны Джона Хили, сообщает The Mirror.

"У нас есть персонал в Эрбиле, который сейчас помогает оборонять эту базу, - сообщил бригадный генерал Гай Фоден. - Прошлой ночью они сбили два иранских беспилотника. Однако несколько других нанесли удар по базе".

Напомним, что 6 марта Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщал об ударах двух иранских беспилотников по американской базе рядом с аэропортом в Эрбиле.