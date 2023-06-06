Экс-замглавы Исполнительной власти Лянкярана арестован

Арестован экс-заместитель главы Исполнительной власти города Лянкяран Халид Рагимов.

Арестован экс-заместитель главы Исполнительной власти города Лянкяран Халид Рагимов.

Как сообщает южное бюро Report, автомобиль экс-замглавы ИВ был остановлен сотрудниками дорожной полиции на территории поселка Гярмятук Лянкяранского района в рамках рейда, проводимого против водителей, не пользующихся ремнями безопасности.

У сотрудников полиции появились подозрения относительно того, что водитель управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Было принято решение провести соответствующее обследование. Однако Х.Рагимов оказал сопротивление сотрудникам полиции. По этой причине он был доставлен в отделение полиции.

По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Генеральный инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, капитан полиции Магомед Рзаев сообщил южному бюро Report, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что Халид Рагимов до 2021 года занимал должность заместителя главы Исполнительной власти города Лянкяран.