Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Экс-начальник медслужбы армии получил 4 года за коррупцию

    Происшествия
    • 01 декабря, 2025
    • 19:07
    Экс-начальник медслужбы армии получил 4 года за коррупцию

    Бакинский военный суд вынес решение по уголовному делу бывшего начальника медицинской службы Учебно-тренировочного центра (УТЦ) Азербайджанской Армии Шахина Гулиева, обвиняемого в получении взятки.

    Как сообщает Report, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Билала Мамедова.

    Решением суда, Шахин Гулиев приговорен к 4 годам лишения свободы.

    Напомним, что экс-начальник медслужбы УТЦ был арестован в рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности.

    Шахин Гулиев, военный суд, коррупция в армии, взятка, начальник медслужбы, Служба госбезопасности, приговор, УТЦ Азербайджана, антикоррупционная кампания, Бакинский военный суд

    Бакинский военный суд коррупция медслужба СГБ приговор
    Azərbaycan Ordusunun sabiq xidmət rəisinə hökm oxunub
    Elvis

    Последние новости

    19:22

    Умеров сообщил о завершении переговоров во Флориде - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:20

    Каллас: Решение о кредитах на основе активов РФ только усилит позицию ЕС

    Другие страны
    19:19

    Трамп созывает совещание в Белом доме по Венесуэле

    Другие страны
    19:09

    Замгоссекретаря США посетит Лондон, Париж, Рим и Милан

    Другие страны
    19:07

    Экс-начальник медслужбы армии получил 4 года за коррупцию

    Происшествия
    19:01
    Фото

    Азербайджан председательствует на ключевом заседании ЮНЕП в Найроби

    Внешняя политика
    18:53

    В Баку раскрыто убийство, совершенное 11 лет назад

    Происшествия
    18:51

    Каллас: Нидерланды и Украина создадут совместное производство беспилотников

    Другие страны
    18:49

    Фонд Гейдара Алиева стал партнером Фестиваля культуры ОИС

    Культура
    Лента новостей