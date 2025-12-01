Экс-начальник медслужбы армии получил 4 года за коррупцию

Бакинский военный суд вынес решение по уголовному делу бывшего начальника медицинской службы Учебно-тренировочного центра (УТЦ) Азербайджанской Армии Шахина Гулиева, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Билала Мамедова.

Решением суда, Шахин Гулиев приговорен к 4 годам лишения свободы.

Напомним, что экс-начальник медслужбы УТЦ был арестован в рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности.

