Экс-главу таможни Кыргызстана экстрадировали из Азербайджана

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Бывший глава Государственной таможенной службы Кыргызстана Адамкул Жунусов, объявленный в международный розыск по обвинению в коррупции, экстрадирован из Азербайджана в Бишкек. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Кыргызстана.

"14 декабря 2018 года Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики о выдаче гражданина А.Жунусова для привлечения к уголовной ответственности по уголовному делу, находящегося в производстве Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Отмечается, что 28 декабря сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Кыргызстана по поручению генпрокуратуры республики этапировали А.Жунусова в Бишкек.

В сообщении отмечается, что экстрадиция стала возможной благодаря слаженной работе генпрокуратур Кыргызстана и Азербайджана.

Напомним, что Адамкула Жунусова задержали в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку 5 декабря.

Азербайджан выдал разрешение на экстрадицию экс-главы таможни Кыргызстана.