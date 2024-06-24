О нас

Экс-глава ИВ Шамкирского района приговорен к 11,5 годам тюрьмы

Экс-глава ИВ Шамкирского района приговорен к 11,5 годам тюрьмы Экс-глава исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов приговорен к 11,5 годам лишения свободы.
Происшествия
24 июня 2024 г. 11:39
Экс-глава ИВ Шамкирского района приговорен к 11,5 годам тюрьмы

Экс-глава исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов приговорен к 11,5 годам лишения свободы.

Как сообщает западное бюро Report, решение было принято на судебном заседании в Гянджинском суде по тяжким преступлениям.

На заседании подсудимому было дано последнее слово. Затем суд вынес приговор – 11 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Отметим, что государственный обвинитель просил приговорить Мамедова к 13 годам лишения свободы.

Напомним, что Алимпаша Мамедов был арестован Службой госбезопасности в апреле прошлого года. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.4 УК (хищение), 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) и по решению суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şəmkirin keçmiş icra başçısına 11 il 6 ay həbs cəzası verilib

Самое читаемое

Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены
В Махачкале в результате нападения неизвестных убит сотрудник полиции, шестеро ранены
23 июня 2024 г. 20:49
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30
Делегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны
ФотоДелегация Казахстана посетила Управление военной полиции министерства обороны
21 июня 2024 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi