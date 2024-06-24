Экс-глава ИВ Шамкирского района приговорен к 11,5 годам тюрьмы

Экс-глава исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов приговорен к 11,5 годам лишения свободы.

Экс-глава исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов приговорен к 11,5 годам лишения свободы.

Как сообщает западное бюро Report, решение было принято на судебном заседании в Гянджинском суде по тяжким преступлениям.

На заседании подсудимому было дано последнее слово. Затем суд вынес приговор – 11 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Отметим, что государственный обвинитель просил приговорить Мамедова к 13 годам лишения свободы.

Напомним, что Алимпаша Мамедов был арестован Службой госбезопасности в апреле прошлого года. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.4 УК (хищение), 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) и по решению суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.