    Экс-бухгалтер приговорена к 8 годам лишения свободы за хищение более 802 тыс. манатов

    Происшествия
    • 03 ноября, 2025
    • 12:38
    Экс-бухгалтер приговорена к 8 годам лишения свободы за хищение более 802 тыс. манатов

    Бывший главный бухгалтер компании "Rifah Group" Самира Зейналова признана виновной в присвоении более 802 тысяч манатов и приговорена к 8 годам лишения свободы.

    Как сообщает Report, соответствующий приговор огласила судья Лейла Аскерова-Мамедова в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

    Согласно решению суда, обвинение по статье 308.2 УК Азербайджана (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) было исключено из общего обвинения, а по статье 313 (служебный подлог) наказание не назначено в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

    Согласно материалам дела, Самира Зейналова, занимая должность главного бухгалтера компании в 2022–2023 годах, использовала доверенности, полученные от родственников, и без их ведома открыла банковские счета. Затем она перевела на эти счета средства компании в размере 802 429 манатов.

    Зейналовой были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата в особо крупном размере), 308.2 и 313 УК АР.

