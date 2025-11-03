Экс-бухгалтер приговорена к 8 годам лишения свободы за хищение более 802 тыс. манатов

Бывший главный бухгалтер компании "Rifah Group" Самира Зейналова признана виновной в присвоении более 802 тысяч манатов и приговорена к 8 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, соответствующий приговор огласила судья Лейла Аскерова-Мамедова в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Согласно решению суда, обвинение по статье 308.2 УК Азербайджана (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) было исключено из общего обвинения, а по статье 313 (служебный подлог) наказание не назначено в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

Согласно материалам дела, Самира Зейналова, занимая должность главного бухгалтера компании в 2022–2023 годах, использовала доверенности, полученные от родственников, и без их ведома открыла банковские счета. Затем она перевела на эти счета средства компании в размере 802 429 манатов.

Зейналовой были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата в особо крупном размере), 308.2 и 313 УК АР.