Экономика Венесуэлы идет к катастрофе: суточная добыча нефти достигла 28-летнего минимума

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Объем добычи нефти в Венесуэле, в октябре текущего года сократился до 1,95 млн баррелей в день, что на 130 тыс. баррелей меньше, чем месяцем ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, такие данные содержатся в ноябрьском отчете Организации стран-экспортеров. Ежегодная добыча нефти в Венесуэле в 2016 году составила 2,373 млн, а в 2015 году - 2,654 млн баррелей в сутки.

Согласно отчету, в этом году суточная добыча нефти в стране впервые за 28 лет опустилась ниже 2 млн баррелей. Нефть - главный экспортный товар Венесуэлы. Доходы страны от экспорта зависят от нефти более чем на 95 процентов. Падение цен на этот ресурс в 2014 году привело к обострению социально-экономического кризиса в стране, росту инфляции и девальвации национальной валюты.

Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда, в 2017 году инфляция в Венесуэле ожидается на уровне 652,7%, а в 2018 году - уже 2349,3%.