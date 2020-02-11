Джахангиру Гаджиеву сократили срок заключения

В Бакинском апелляционном суде состоялось судебное рассмотрение по апелляционной жалобе на приговор в отношении экс-председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, бывшего депутата Дуньямина Халилова, а также по апелляционной жалобе гражданского истца – Министерства налогов.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова было объявлено решение.

Согласно решению, приговор был изменен и наказание Дж.Гаджиева сокращено на 3 месяца. Срок его наказания составил 16 лет и 3 месяца.

Отметим, что Бакинский суд по тяжким преступлениям по совокупности предыдущих наказаний приговорил Джахангира Гаджиева к 16 годам и 6 месяцам тюремного заключения, бывшего депутата Дуньямина Халилова - к 14 годам и 6 месяцам тюремного заключения по совокупности. Обвиняемый Исмаил Хидаятзаде приговорен к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Другие обвиняемые – Джамал Гасанов, Сархан Расулов, Натик Иманов, Самир Иманов, Самир Гаджиев, Тебриз Абдулрагимов, Махир Гафаров, Садых Муртузаев, Тарлан Магеррамов, Фахреддин Гейбатов, Рамин Ахмедов, Фариз Мурадов, Салахеддин Гадиров, Эрхан Джавад, Ариф Рамазанов, Наваи Ширинов, Светлана Асадуллаева, Ариф Мадатов, Адиль Микаилов, Рамис Керимов были наказаны условно.

Дж.Гаджиев был признан виновным по обвинениям в присвоении, легализации денежных средств или другого имущество, приобретенного преступным путем, уклонении от налогов, превышении должностных полномочий и др.

Отметим, что по официальным данным, в результате проведенного следствия возникли подозрения, что на основе поручений председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева в 2001-2015 годы были проведены незаконные вексельные операции на сумму 3,4 млрд долларов США и 987 млн евро (по тогдашнему курсу 3,8 млрд манатов).

По итогам расследования Дж.Гаджиеву и еще 20 лицам предъявили обвинение в присвоении, следствие по уголовному делу было завершено и передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Напомним, что ранее приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев был осужден на 15 лет лишения свободы. Д.Халилов приговорен к 13 годам, И.Хидаятзаде – 7 годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда срок наказания Д.Халилова сокращен с 13 лет до 12 лет и 9 месяцев, Верховный суд сократил срок наказания И.Хидаятзаде до 5 лет.

В сентябре Низаминский районный суд признал оставшуюся часть наказания И.Хидаятзаде условной и принял решение о его освобождении.