Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев подаст апелляционные жалобы по трем делам.

Об этом Report сообщил адвокат Д.Гаджиева - Агиль Лайыджов.

Согласно информации, Д.Гаджиев требовал принятия приносимой ему посылки, признания незаконным отказ от приема посылки, а также признания незаконным нарушение конфиденциальности его переписки с адвокатом, а также признания незаконным его содержания в ГУБОП. Наримановский районный суд не удовлетворил ни одну из жалоб Д.Гаджиева. Бывший председатель правления подаст апелляционную жалобу против решения суда. "Сегодня представим три жалобы в Бакинский апелляционный суд", - отметил адвокат А.Лайыджов.

Напомним, что Д.Гаджиев был арестован 5 декабря. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Была подана апелляционная жалоба об аннулировании данного решения. Однако Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

Он обвиняется по ст. 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.