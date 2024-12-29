Двоюродный брат Хокюмы Алиевой: Она навсегда осталась в памяти народа как героиня

Хокюма достойно выполнила свой долг, навсегда осталась в памяти азербайджанского народа как героиня.

Хокюма достойно выполнила свой долг, навсегда осталась в памяти азербайджанского народа как героиня.

Как сообщает Report, об этом сказал Адиль Юсифов, двоюродный брат бортпроводницы Хокюмы Алиевой, погибшей при крушении самолета AZAL в Актау.

"Служение Родине - это не только готовность отдать свою жизнь за территориальную целостность. Это также достойное выполнение возложенных обязанностей во благо государства и граждан. Хокюма с честью выполнила свой долг и навсегда осталась в памяти как героиня", - сказал он.

Напомним, Хокюма Алиева была похоронена сегодня на II Аллее почетного захоронения в Баку вместе с другими погибшими членами экипажа самолета.