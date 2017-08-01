 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Двоих граждан Азербайджана посадили в тюрьму за незаконное пересечение границы в России

    Суд в Белгородской области признал их виновными в незаконном пересечении границы

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Двое граждан Азербайджана получили тюремный срок на полгода за незаконное пересечение границы в России.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Белгородской области, такое решение принял Вейделевский районный суд.

    В суде установлено, что 30 мая 2017 года двое жителей Азербайджана, вне установленных пунктов пропуска в Вейделевском районе пересекли государственную границу РФ и были задержаны сотрудниками УФСБ России по Белгородской области при следовании вглубь территории России.

    Ранее за нарушения миграционного законодательства подразделениями ФМС России им не разрешен въезд в Российскую Федерацию соответственно до 28 мая 2018 года и 27 ноября 2020 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi