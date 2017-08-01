Двоих граждан Азербайджана посадили в тюрьму за незаконное пересечение границы в России

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Двое граждан Азербайджана получили тюремный срок на полгода за незаконное пересечение границы в России.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Белгородской области, такое решение принял Вейделевский районный суд.

В суде установлено, что 30 мая 2017 года двое жителей Азербайджана, вне установленных пунктов пропуска в Вейделевском районе пересекли государственную границу РФ и были задержаны сотрудниками УФСБ России по Белгородской области при следовании вглубь территории России.

Ранее за нарушения миграционного законодательства подразделениями ФМС России им не разрешен въезд в Российскую Федерацию соответственно до 28 мая 2018 года и 27 ноября 2020 года.