Двое задержаны по делу о стрельбе в грузинском Марнеули

Полицейские в Грузии арестовали двух человек в связи со стрельбой, произошедшей в Марнеули несколько дней назад.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило МВД страны.

Мужчины задержаны по обвинению в вымогательстве, совершенном группой лиц с целью получения имущества в крупном размере, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

По данным МВД, еще один фигурант этого же дела, арестованный 7 ноября за подготовку заказного убийства и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, будет отбывать наказание в исправительном учреждении.

Следствие установило, что в сентябре 2025 года ранее судимый Эльмураз Мамедов, находящийся за рубежом, связался по мобильному телефону с предпринимателем, проживающим в Марнеули (Н.А.), 1980 года рождения, и угрожая ему требовал перевести $50 тыс. в Турцию.

Получив отказ, Эльмураз Мамедов поручил Д.М., Э.О. и А.А., проживающим в Грузии, открыть автоматную очередь по магазину автозапчастей, принадлежащему Н.А., за вознаграждение $10 тыс. Задержанные признали вину и сотрудничают со следствием.

"Расследование ведется по статьям 25–181 и 236 УК Грузии", - говорится в информации.