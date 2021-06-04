Двое сотрудников СМИ Азербайджана подорвались на мине

Оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов (1989 г.р.) и сотрудник "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ибрагимов (Алиоглу) погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе

Оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов (1989 г.р.) и сотрудник "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ибрагимов (Алиоглу) погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе.

Как передает Report, об этом сообщила сотрудник AzTV Нигяр Этибар.

Было отмечено, что произошедшее является очередным примером армянского вандализма и преступлений, совершенных врагом в отношении гражданских лиц.

Инцидент произошел в селе Сусузлуг Кельбаджарского района.

В ходе инцидента водитель автомобиля Эмин Мамедов и житель села получили ранения.