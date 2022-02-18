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Сотрудники Госагентства получили ранения в результате разрыва мины в Тертере

Сотрудники Госагентства получили ранения в результате разрыва мины в Тертере Прокуратура Тертерского района распространила заявление по факту разрыва мины во время проведения ремонтных работ сотрудниками Госагентства автомобильных дорог.
Происшествия
18 февраля 2022 г. 16:00
Сотрудники Госагентства получили ранения в результате разрыва мины в Тертере

Прокуратура Тертерского района распространила заявление по факту разрыва мины во время проведения ремонтных работ сотрудниками Госагентства автомобильных дорог.

Как сообщает Report, в поступившей информации говорится:

"18 февраля при проведении ремонтных работ на территории села Чайлы Тертерского района сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Алышан Сафаров (1963 г.р.) и Фаиг Сафаров (1965 г.р.) подорвались на мине. Сотрудники Госагентства получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудниками прокуратуры проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Тертерской районной прокуратуре проводится расследование".

Отметим, что после оказания первой медицинской помощи одного из пострадавших выписали домой, состояние второго оценивается как удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.

15:50

Сегодня два человека пострадали в результате подрыва на мине в Тертерском районе Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Сафаров Алишан Шариф оглы, 1963 года рождения, и Сафаров Фаиг Исмаил оглы, 1965 года рождения, получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на мине. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу.

Пострадавшие являлись сотрудниками дорожно-эксплуатационного управления № 42.

По данным ANAMA взрыв произошел в районе, где работы по разминированию не проводились.

Ведется проверка по данному факту.

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Версия на английском языке Two ANAMA employees injured in mine explosion in Tartar
Версия на азербайджанском языке Tərtərdə mina partlaması nəticəsində AAYDA əməkdaşları xəsarət alıb

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