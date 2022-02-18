Сотрудники Госагентства получили ранения в результате разрыва мины в Тертере

Прокуратура Тертерского района распространила заявление по факту разрыва мины во время проведения ремонтных работ сотрудниками Госагентства автомобильных дорог.

Прокуратура Тертерского района распространила заявление по факту разрыва мины во время проведения ремонтных работ сотрудниками Госагентства автомобильных дорог.

Как сообщает Report, в поступившей информации говорится:

"18 февраля при проведении ремонтных работ на территории села Чайлы Тертерского района сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Алышан Сафаров (1963 г.р.) и Фаиг Сафаров (1965 г.р.) подорвались на мине. Сотрудники Госагентства получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудниками прокуратуры проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Тертерской районной прокуратуре проводится расследование".

Отметим, что после оказания первой медицинской помощи одного из пострадавших выписали домой, состояние второго оценивается как удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.

15:50

Сегодня два человека пострадали в результате подрыва на мине в Тертерском районе Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Сафаров Алишан Шариф оглы, 1963 года рождения, и Сафаров Фаиг Исмаил оглы, 1965 года рождения, получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на мине. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу.

Пострадавшие являлись сотрудниками дорожно-эксплуатационного управления № 42.

По данным ANAMA взрыв произошел в районе, где работы по разминированию не проводились.

Ведется проверка по данному факту.