​Движение автомобилей на трассе Баку-Сумгайыт частично ограничено

Движение автомобилей частично ограничено на дороге Баку-Сумгайыт по причине замены коммуникационных линий.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции Руфат Гулиев.

Он сказал, что движение на участке с 10,5 до 11,5 км (по направлению от Хырдаланского круга к Масазырскому кругу) дороги Баку-Сумгайыт было частично ограничено по причине начала ремонтных работ: "Работы продлятся несколько дней. Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты".