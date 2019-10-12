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Движение автомобилей на трассе Баку-Сумгайыт частично ограничено

​Движение автомобилей на трассе Баку-Сумгайыт частично ограничено

Движение автомобилей частично ограничено на дороге Баку-Сумгайыт по причине замены коммуникационных линий.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции Руфат Гулиев.

Он сказал, что движение на участке с 10,5 до 11,5 км (по направлению от Хырдаланского круга к Масазырскому кругу) дороги Баку-Сумгайыт было частично ограничено по причине начала ремонтных работ: "Работы продлятся несколько дней. Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты".

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