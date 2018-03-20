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    Два иностранных гражданина погибли в ДТП в Азербайджане

    Один из них скончался на месте, другой находясь в больнице© Report

    Гейгель. 20 марта. REPORT.AZ/ На участке автомагистрали Баку – Газах, проходящем через Гейгельский район произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло два человека.

    Как передает Report, автомобиль с государственными номерными знаками Болгарии врезался в железное ограждение на дороге.

    На место происшествия были привлечены сотрудники Министерства Чрезвычайных Ситуаций. Водитель и пассажир автомобиля скончались от полученных травм. Один из них погиб на месте, другой же уже находясь в больнице.

    По предварительным данным оба погибших были гражданами Болгарии.

    По факту ведется расследование.

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