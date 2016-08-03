Два человека утонули в Самур-Абшеронском канале

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Самур-Абшеронском канале утонули два человека.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о том, что в Самур-Абшеронском канале на территории села Агбаш Шабранского района утонул 1 человек, еще один человек утонул в части канала на территории поселка Г.З.Тагиева города Сумгайыт.

На места происшествия привлечены сотрудники Государственной службы спасения на водах и Службы управления особым риском. Начались поиски граждан.