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    Два человека тяжело пострадали в Евлахе в результате несчастных случаев

    Пострадавшие помещены в больницу

    Евлах. 13 октября. REPORT.AZ/  В Евлахе в результате несчастных случаев пострадали два человека. 

    Как сообщает западное бюро Report, одно из несчастных случаев зарегистрировано в селе Гараманлы.

    Там Эльмира Али кызы Кулиева получила телесные травмы, после того как упала с высоты во время сбора винограда. 

    Другое происшествие зафиксировано в селе Ашагы Гархун. Там 48-летний житель села Сафар Гара оглу Гулиев порезал ногу болгаркой. Оба пострадавших помещены в больницу.

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