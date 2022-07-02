Число погибших в ДТП в Гейгеле достигло 6 человек

Еще один человек, пострадавший в ДТП в Гёйгёле, скончался в больнице.
01.07.22 23:51
Увеличилось число погибших в результате серьезного ДТП в Гейгельском районе.
Таким образом, число погибших достигло 5 человек.
23:27
В Гейгельском районе произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.
Как сообщает западное бюро Report, происшествие зафиксировано на участке магистрали Баку-Газах, проходящей через Гёйгёльский район.
В результате столкновения грузовика с ВАЗ-2107 погибли 4 члена семьи – отец, мать, 18-месячный ребенок и женщина. В настоящее время устанавливается их личность.