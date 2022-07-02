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Число погибших в ДТП в Гейгеле достигло 6 человек

Число погибших в ДТП в Гейгеле достигло 6 человек В Гейгельском районе произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.
Происшествия
2 июля 2022 г. 00:31
Число погибших в ДТП в Гейгеле достигло 6 человек

Еще один человек, пострадавший в ДТП в Гёйгёле, скончался в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, число погибших достигло 6 человек.

01.07.22 23:51

Увеличилось число погибших в результате серьезного ДТП в Гейгельском районе.

Как сообщает западное бюро Report, один из раненых скончался.

Таким образом, число погибших достигло 5 человек.

23:27

В Гейгельском районе произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие зафиксировано на участке магистрали Баку-Газах, проходящей через Гёйгёльский район.

В результате столкновения грузовика с ВАЗ-2107 погибли 4 члена семьи – отец, мать, 18-месячный ребенок и женщина. В настоящее время устанавливается их личность.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Göygöldə yol qəzasında ölənlərin sayı 6 nəfərə çatıb

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