Число погибших в ДТП в Гейгеле достигло 6 человек

В Гейгельском районе произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Еще один человек, пострадавший в ДТП в Гёйгёле, скончался в больнице.

Как сообщает западное бюро Report , число погибших достигло 6 человек.

01.07.22 23:51

Увеличилось число погибших в результате серьезного ДТП в Гейгельском районе.

Как сообщает западное бюро Report , один из раненых скончался.

Таким образом, число погибших достигло 5 человек.

23:27

В Гейгельском районе произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие зафиксировано на участке магистрали Баку-Газах, проходящей через Гёйгёльский район.

В результате столкновения грузовика с ВАЗ-2107 погибли 4 члена семьи – отец, мать, 18-месячный ребенок и женщина. В настоящее время устанавливается их личность.