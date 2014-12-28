Перед посольством США в Баку произошла авария: есть погибший и раненый

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Перед посольством США в Азербайджане произошло ДТП с участием мотоциклов.

Как передает Report, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, один из мотоциклов находился под автомобилем марки "Chevrolet", принадлежащим посольству.

Следователь Управления полиции Насиминского района Баку Джовдат Искендеров сообщил журналистам, что мотоцикл столкнулся с другим мотоциклом.

По его словам, во время происшествия один из мотоциклов попал под "Chevrolet". Это произошло тогда, когда "Chevrolet" въезжал во двор.

В результате аварии один человек погиб, другой получил ранения. Оба были на мотоцикле. Их личности пока не установлены.