ДТП на проспекте Бабека спровоцировало пробку
Происшествия
- 24 сентября, 2025
- 08:50
В Хатаинском районе на пересечении проспекта Бабека и улицы Мухаммеда Хади произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
Из-за ДТП в направлении центра перекрыто движение к съезду с моста на улицы Бекира Чобанзаде и Микаила Алиева, в настоящее время на упомянутом участке наблюдается пробка.
Сотрудники полиции принимаются необходимые меры для восстановления нормального движения транспорта.
Последние новости
09:01
В Сабунчинском районе Баку будут локальные перебои в газоснабженииЭнергетика
09:00
Телеканалу Haber Global сегодня исполняется 7 летМедиа
08:56
В Гядабейе перевернулся автобус с учителями, есть пострадавшиеПроисшествия
08:50
Фото
ДТП на проспекте Бабека спровоцировало пробкуПроисшествия
08:36
Фото
В центре Баку вспыхнул пожар в многоэтажкеПроисшествия
08:25
Фото
В Баку на 16 улицах и проспектах затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:09
Украина к середине 2026 года рассчитывает начать производство дронов для СШАДругие страны
07:48
В Каспийском море произошло землетрясениеПроисшествия
07:45