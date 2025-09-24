Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    ДТП на проспекте Бабека спровоцировало пробку

    Происшествия
    24 сентября, 2025
    08:50
    ДТП на проспекте Бабека спровоцировало пробку

    В Хатаинском районе на пересечении проспекта Бабека и улицы Мухаммеда Хади произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

    Из-за ДТП в направлении центра перекрыто движение к съезду с моста на улицы Бекира Чобанзаде и Микаила Алиева, в настоящее время на упомянутом участке наблюдается пробка.

    Сотрудники полиции принимаются необходимые меры для восстановления нормального движения транспорта.

