​Дорожная полиция: В дни жесткого карантина оштрафованы 635 человек

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Управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовало количество нарушений правил особого карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов.

Как сообщили Report в Управлении, за период с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики привлечены 635 человек.