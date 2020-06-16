​Дорожная полиция: В дни жесткого карантина оштрафованы 635 человек

Управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовало количество нарушений правил особого карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов.
Как сообщили Report в Управлении, за период с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики привлечены 635 человек.