Центры техосмотра автомобилей в Баку будут работать круглосуточно в праздничные дни

В предстоящие праздничные нерабочие дни центры технического осмотра автомобилей в Сабунчинском и Гарадагском районах столицы будут работать в круглосуточном режиме.

В предстоящие праздничные нерабочие дни центры технического осмотра автомобилей в Сабунчинском и Гарадагском районах столицы будут работать в круглосуточном режиме.

Как сообщили Report в Главном управлении дорожной полиции, также в праздничные дни с 09:00 до 18:00 без перерыва будут функционировать Управление регистрации и экзаменов, отделы регистрации, экзаменов и технического осмотра в регионах страны.

10:08

Главное управление Государственной дорожной полиции призвало водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в праздничные дни на фоне значительного увеличения интенсивности движения.

Как сообщили Report в управлении, в настоящее время в стране наблюдаются характерные для сезона дождливые и снежные погодные условия. Кроме того, в нерабочие праздничные дни значительно увеличивается интенсивность движения на магистральных автомобильных дорогах.

"Дорожная полиция призывает водителей, особенно лиц, занимающихся перевозкой грузов и пассажиров, не садиться за руль в уставшем, сонном состоянии, обращать внимание на техническую исправность транспортных средств, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы праздничные дни запомнились только хорошими впечатлениями", - отметили в управлении.

В главном управлении также подчеркнули, что несоблюдение перечисленных правил в разы увеличивает вероятность возникновения ДТП.