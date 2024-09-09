Дорожная полиция призвала граждан отдать предпочтение общественному транспорту на время "Формулы-1"

Дорожная полиция призвала граждан отдать предпочтение общественному транспорту на время "Формулы-1"

Главное управление Государственной дорожной полиции города Баку призвало граждан отдать предпочтение общественному транспорту на время проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, жителей столицы просят ехать в центральную часть города предпочтительно на общественном транспорте и не выезжать на дороги на неисправных транспортных средствах.

Кроме того, в целях предотвращения заторов на дорогах, гражданам, прибывающим в столицу из прилегающих к Баку сел и поселков, а также из других городов и районов республики, рекомендуется отдавать предпочтение общественному транспорту.

Напомним, Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways 2024 пройдет в Баку с 13 по 15 сентября.

С 01:00 ночи 7 сентября ограничено транспортное движение по участку улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибекова и проспектом Нефтяников. С 01:00 9 сентября закрыты для движения также улицы и территории, охваченные Бакинской кольцевой дорогой.

В связи с введенными ограничениями, временно приостановлена деятельность одного автобусного маршрута, а схема движения восемнадцати маршрутных автобусов изменена.