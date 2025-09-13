Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Дорожная полиция предупреждает об опасности детей за рулем

    Происшествия
    • 13 сентября, 2025
    • 11:36
    Дорожная полиция предупреждает об опасности детей за рулем

    Главное управление дорожной полиции напомнило гражданам об опасных последствиях нахождения несовершеннолетних за рулем автомобиля.

    Как сообщили Report, заявление сделано на фоне вчерашнего ДТП в Агдамском районе, где  автомобиль под управлением несовершеннолетнего перевернулся, что привело к гибели его сверстника.

    "Транспортным средством могут управлять только лица, достигшие установленного законом возраста и имеющие водительское удостоверение. Нарушение этого правила не только представляет серьезную угрозу для человеческой жизни, но и влечет за собой юридическую ответственность", - отметили в дорожной полиции.

    В заявлении с сожалением отмечается, что в некоторых случаях граждане демонстрируют безответственное поведение, сажают за руль автомобиля своих или чужих несовершеннолетних детей. "Это не только полностью запрещено законом, но и является крайне опасно и безответственно. Последствия могут быть трагическими не только для несовершеннолетнего за рулем, но и для других водителей, пассажиров и пешеходов", - подчеркнули в управлении.

    дорожная полиция ДТП Агдам несовершеннолетние
    Yol polisindən xəbərdarlıq: Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərin sükan arxasına keçməsi yolverilməzdir

    Последние новости

    13:09
    Фото

    В село Сейидбейли прибыла очередная группа жителей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:06

    Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы

    Происшествия
    12:59

    Иран и Азербайджан проведут перекрестные дни культуры

    Kультурная политика
    12:56

    Завтра в Азербайджане будет дожливо

    Экология
    12:53

    Скончался народный артист Гаджи Мурад Ягизаров

    Внутренняя политика
    12:52

    Известный бизнесмен "Вюсал 300" обвиняется в незаконных финансовых операциях

    Происшествия
    12:50

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международных религиозных мероприятиях в Астане

    Внешняя политика
    12:32

    Полиция Губы пресекла попытку выдать 15-летнюю девочку замуж

    Происшествия
    12:23

    Руководителя строительной компании разыскивают за мошенничество

    Происшествия
    Лента новостей