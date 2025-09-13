Дорожная полиция предупреждает об опасности детей за рулем

Главное управление дорожной полиции напомнило гражданам об опасных последствиях нахождения несовершеннолетних за рулем автомобиля.

Как сообщили Report, заявление сделано на фоне вчерашнего ДТП в Агдамском районе, где автомобиль под управлением несовершеннолетнего перевернулся, что привело к гибели его сверстника.

"Транспортным средством могут управлять только лица, достигшие установленного законом возраста и имеющие водительское удостоверение. Нарушение этого правила не только представляет серьезную угрозу для человеческой жизни, но и влечет за собой юридическую ответственность", - отметили в дорожной полиции.

В заявлении с сожалением отмечается, что в некоторых случаях граждане демонстрируют безответственное поведение, сажают за руль автомобиля своих или чужих несовершеннолетних детей. "Это не только полностью запрещено законом, но и является крайне опасно и безответственно. Последствия могут быть трагическими не только для несовершеннолетнего за рулем, но и для других водителей, пассажиров и пешеходов", - подчеркнули в управлении.