    Дорожная полиция предупредила о правилах перевозки сыпучих и жидких грузов

    Происшествия
    • 05 сентября, 2025
    • 09:48
    Дорожная полиция предупредила о правилах перевозки сыпучих и жидких грузов

    Главное управление Государственной дорожной полиции призвало водителей и грузоотправителей строго соблюдать правила перевозки сыпучих и жидких грузов.

    Об этом Report сообщили в ГУ ГДП.

    Дорожная полиция напоминает водителям и грузоотправителям, что груз необходимо отправлять лишь после правильной укладки и закрепления специальными чехлами, так как рассыпанные на дорогу песок, гравий, грунт, камни и другие материалы, перевозимые без надлежащей упаковки, представляют серьезную опасность для участников дорожного движения.

    "В таких случаях ограничивается обзор, уменьшается контакт колес транспортного средства с дорожным покрытием, что приводит к потере управления, удлинению тормозного пути, запыленности воздуха и ухудшению видимости, и, как следствие, к серьезным авариям.

    Неправильное размещение жидких грузов в транспортных средствах приводит к их разбрасыванию по проезжей части во время движения, особенно при маневрах, что также создает реальную опасность для других участников дорожного движения", - говорится в обращении.

    Лента новостей