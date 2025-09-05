Дорожная полиция предупредила о правилах перевозки сыпучих и жидких грузов

Главное управление Государственной дорожной полиции призвало водителей и грузоотправителей строго соблюдать правила перевозки сыпучих и жидких грузов.

Об этом Report сообщили в ГУ ГДП.

Дорожная полиция напоминает водителям и грузоотправителям, что груз необходимо отправлять лишь после правильной укладки и закрепления специальными чехлами, так как рассыпанные на дорогу песок, гравий, грунт, камни и другие материалы, перевозимые без надлежащей упаковки, представляют серьезную опасность для участников дорожного движения.

"В таких случаях ограничивается обзор, уменьшается контакт колес транспортного средства с дорожным покрытием, что приводит к потере управления, удлинению тормозного пути, запыленности воздуха и ухудшению видимости, и, как следствие, к серьезным авариям.

Неправильное размещение жидких грузов в транспортных средствах приводит к их разбрасыванию по проезжей части во время движения, особенно при маневрах, что также создает реальную опасность для других участников дорожного движения", - говорится в обращении.