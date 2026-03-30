Дорожная полиция обратилась к водителям, возвращающимся из регионов
Происшествия
- 30 марта, 2026
- 10:51
Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило о росте интенсивности движения на дорогах республиканского значения в связи с завершением праздничных выходных.
Как сообщает Report, в ведомстве призвали водителей строго соблюдать правила безопасности, по возможности выезжать в светлое время суток и не садиться за руль в уставшем состоянии.
Также рекомендуется перед поездкой проверять техническое состояние автомобилей, учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными при манёврах. Водителям советуют делать перерывы в длительных поездках и не отвлекаться на мобильные телефоны.
Дорожная полиция призывает всех участников движения к ответственности и соблюдению правил.
