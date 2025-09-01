Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с превышением скорости

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана призвало водителей соблюдать скоростной режим.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГУ ГДП.

В обращении отмечено, что безответственное поведение и нарушение правил дорожного движения представляют серьезную угрозу не только для самого водителя, но и для их пассажиров - детей, родителей, близких и родственников.

Дорожная полиция напоминает, что превышение скорости, резкие и необдуманные маневры являются одними из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

В ведомстве призывают быть особо внимательными на перекрестках, а также соблюдать осторожность по отношению к другим транспортным средствам и пешеходам, что является основным условием безопасности на дорогах.

Дорожная полиция также подчеркивает важность использования ремня безопасности.