    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с превышением скорости

    Происшествия
    • 01 сентября, 2025
    • 10:35
    Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана призвало водителей соблюдать скоростной режим.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ГУ ГДП.

    В обращении отмечено, что безответственное поведение и нарушение правил дорожного движения представляют серьезную угрозу не только для самого водителя, но и для их пассажиров - детей, родителей, близких и родственников.

    Дорожная полиция напоминает, что превышение скорости, резкие и необдуманные маневры являются одними из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

    В ведомстве призывают быть особо внимательными на перекрестках, а также соблюдать осторожность по отношению к другим транспортным средствам и пешеходам, что является основным условием безопасности на дорогах.

    Дорожная полиция также подчеркивает важность использования ремня безопасности. 

