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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с изменением погодных условий

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с изменением погодных условий Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с резким изменением погодных условий.
Происшествия
10 января 2024 г. 10:45
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с изменением погодных условий

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с резким изменением погодных условий.

Об этом Report сообщили в Управлении.

Главное управление государственной дорожной полиции во избежание возможных ДТП и нежелательных инцидентов призывает участников движения быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, быть внимательными по отношению к другим участникам движения, в частности, к пешеходам. Транспортные средства рекомендуется парковать в безопасных местах, вдали от шатких построек, рекламных щитов и деревьев.

По информации Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, начиная с 10 января на территории страны ожидается ветреная и дождливая погода, местами мокрый снег и снег.

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