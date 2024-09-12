Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с Гран-при Азербайджана

10:14

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Об этом сообщили Report в Управлении.

"В связи с ограничением движения на некоторых улицах и проспектах в связи с проведением Гран-при Азербайджана для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения транспортных заторов, водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты. Жителям 20-го участка и поселка Баилово рекомендуется двигаться в центр по внутренним дорогам поселка, через улицу Гурбана Аббасова и далее по улицам Теймура Эльчина, Мехди Гусейна и Михаила Лермонтова".

В обращении также отмечается, что участников дорожного движения в дни проведения гонок просят по возможности меньше пользоваться личным транспортом и добираться в центральную часть города только на общественном транспорте.

Гран-при Азербайджана пройдет на городской трассе в Баку 13-15 сентября.