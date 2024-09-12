О нас

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с Гран-при Азербайджана

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с Гран-при Азербайджана 10:14
Происшествия
12 сентября 2024 г. 10:32
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с Гран-при Азербайджана

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Об этом сообщили Report в Управлении.

"В связи с ограничением движения на некоторых улицах и проспектах в связи с проведением Гран-при Азербайджана для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения транспортных заторов, водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты. Жителям 20-го участка и поселка Баилово рекомендуется двигаться в центр по внутренним дорогам поселка, через улицу Гурбана Аббасова и далее по улицам Теймура Эльчина, Мехди Гусейна и Михаила Лермонтова".

В обращении также отмечается, что участников дорожного движения в дни проведения гонок просят по возможности меньше пользоваться личным транспортом и добираться в центральную часть города только на общественном транспорте.

Гран-при Азербайджана пройдет на городской трассе в Баку 13-15 сентября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DYP “2024 Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar sürücülərə yenidən müraciət edib

Другие новости из категории

В Баку на объекте произошел пожар
В Баку на объекте произошел пожар
12 сентября 2024 г. 10:00
В Сумгайыте обнаружены оружие и боеприпасы
В Сумгайыте обнаружены оружие и боеприпасы
12 сентября 2024 г. 09:44
В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, скончался один человек
В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, скончался один человек
12 сентября 2024 г. 08:32
В Гёйчае задержали водителей, управлявших автомобилем под воздействием наркотиков
В Гёйчае задержали водителей, управлявших автомобилем под воздействием наркотиков
12 сентября 2024 г. 08:23
В Лянкяране 43-летний мужчина получил ножевые ранения
В Лянкяране 43-летний мужчина получил ножевые ранения
12 сентября 2024 г. 00:47
В Баку три человека пострадали в ДТП
В Баку три человека пострадали в ДТП
11 сентября 2024 г. 21:37
Верховный суд вынес решение в отношении Ровшана Новрузоглу
Верховный суд вынес решение в отношении Ровшана Новрузоглу
11 сентября 2024 г. 15:08
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом нового учебного года
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом нового учебного года
11 сентября 2024 г. 13:33
Суд по делу об убийстве сотрудника ГПС: прокурор требует суровые наказания для обвиняемых
Суд по делу об убийстве сотрудника ГПС: прокурор требует суровые наказания для обвиняемых
11 сентября 2024 г. 11:42
В Исмаиллы задержан подозреваемый в незаконной культивации конопли
В Исмаиллы задержан подозреваемый в незаконной культивации конопли
11 сентября 2024 г. 09:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi