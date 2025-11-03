Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой и туманной погодой

    Происшествия
    • 03 ноября, 2025
    • 09:34
    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой и туманной погодой

    Водителям и пешеходам следует проявлять повышенную бдительность на фоне наблюдающейся на территории Азербайджана дождливой и туманной погоды.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Главного управления государственной дорожной полиции.

    В ведомстве отметили, что в условиях непогоды увеличивается риск аварий на дорогах.

    "Скользкое из-за дождя дорожное покрытие, а также ограниченная видимость требуют от водителей повышенной бдительности и ответственности. В условиях непогоды необходимо снижать скорость, придерживаться безопасной дистанции и следить за исправностью стеклоочистителей и осветительных приборов,", - отметили в дорожной полиции.

    Также указывается на дополнительные риски для пешеходов в условиях неблагоприятной погоды.

    Главное управление государственной дорожной полиции настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать правила безопасности, быть внимательными и внимательными на дороге.

    дорожная полиция непогода риск ДТП
    BDYPİ: Yağışlı və dumanlı hava şəraiti yollarda sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edilir

    Последние новости

    10:33

    Нефть умеренно выросли в цене после объявления решений по добыче восьмерки ОПЕК+

    Энергетика
    10:32

    Мобильная служба ASAN будет действовать в регионах

    Социальная защита
    10:12

    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

    Армия
    10:00

    Азербайджан входит в топ-3 по числу обучающихся в Украине студентов

    Наука и образование
    09:53

    Цены на золото немного повысились на фоне ослабления торговой напряженности

    Финансы
    09:46

    ЦИУТ призвал водителей соблюдать осторожность в дождливую погоду

    Происшествия
    09:42

    МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло 192 пожара

    Происшествия
    09:41
    Видео

    В результате землетрясения в Афганистане пострадали до 300 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    09:40

    Запущено прямое авиасообщение между Астаной и Белградом

    В регионе
    Лента новостей