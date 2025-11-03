Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой и туманной погодой
- 03 ноября, 2025
- 09:34
Водителям и пешеходам следует проявлять повышенную бдительность на фоне наблюдающейся на территории Азербайджана дождливой и туманной погоды.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Главного управления государственной дорожной полиции.
В ведомстве отметили, что в условиях непогоды увеличивается риск аварий на дорогах.
"Скользкое из-за дождя дорожное покрытие, а также ограниченная видимость требуют от водителей повышенной бдительности и ответственности. В условиях непогоды необходимо снижать скорость, придерживаться безопасной дистанции и следить за исправностью стеклоочистителей и осветительных приборов,", - отметили в дорожной полиции.
Также указывается на дополнительные риски для пешеходов в условиях неблагоприятной погоды.
Главное управление государственной дорожной полиции настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать правила безопасности, быть внимательными и внимательными на дороге.