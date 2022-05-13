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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с Бакинским марафоном - 2022

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с Бакинским марафоном - 2022 15 мая 2022 года в 10:00 с Площади флага столицы стартует "Бакинский марафон - 2022", инициированный Фондом Гейдара Алиева. В целях обеспечения безопасности участников марафона движение всех транспортных средств на маршруте будет ограничено до окончания м
Происшествия
13 мая 2022 г. 11:39
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с Бакинским марафоном - 2022

15 мая 2022 года в 10:00 с Площади государственного флага стартует "Бакинский марафон - 2022", инициированный Фондом Гейдара Алиева. В целях обеспечения безопасности участников марафона движение всех транспортных средств на маршруте будет ограничено до окончания мероприятия.

Об этом Report сообщил начальник управления, полковник полиции Вагиф Асадов.

"Учитывая ограниченность движения всех видов транспорта в этих направлениях, просим заранее отдать предпочтение альтернативным вариантам", - отметил Асадов.

Проводимый в пятый раз под девизом "Победи ветер" Бакинский марафон в этом году будет организован по новому маршруту. Забег протяженностью 21 километр стартует и финиширует на Площади Государственного флага. Марафон пройдет по следующему маршруту: Площадь Государственного флага - Приморский бульвар - Бакинский международный морской вокзал - проспект Нефтяников – Бакинский бульвар Белый город - улица Хагани Рустамова – Бакинский бульвар Белый город - проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова - пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли - мост Джаваншира - улица Узеира Гаджибейли - проспект Нефтяников (Дом правительства, Музейный центр, Кукольный театр, Девичья башня, площадь Азнефть) - Бакинский фуникулер - Баиловский круг - Бибиэйбатская дорога (Дворец водных видов спорта) - Приморский бульвар (задняя часть Дворца водных видов спорта, Baku Crystal Hall) - Площадь Государственного флага.

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