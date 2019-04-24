Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи с "Формулой -1"

Государственная дорожная полиция (ГДП) обратилась в водителям и пешеходам в связи с предстоящим Гран-при Азербайджана SOCAR "Формулы 1".

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, в связи с проведением в столице Гран-при движение на автомобильных дорогах по Бакинскому городскому кольцу ограничено.

Введено не только ограничение, также изменено направление движения автомобилей. На некоторых дорогах движение двустороннее.

Для предотвращения плотности движения транспорта на альтернативных улицах и обеспечения безопасного передвижения пешеходов, сотрудники Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку продолжают службу в усиленном режиме. Как результат этого, плотность движения транспорта на большинстве центральных улиц не наблюдается, полицейскими обеспечивается беспрепятственный переход пешеходов через дорогу.