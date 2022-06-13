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Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"

Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком" Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к родителям в связи с "Последним звонком".
Происшествия
13 июня 2022 г. 11:11
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком

Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к родителям в связи с "Последним звонком".

В поступившем в Report обращении говорится, что порой школьники в целях развлечения в день "Последнего звонца" садятся за руль транспортных средств своих родителей или родственников, что крайне опасно.

Дорожная полиция предупредила родителей, доверяющих автомобили не имеющим водительских прав детям, что это серьезное правонарушение, которое создает административную ответственность.

"К сожалению, порой такая халатность допускается, что ведет к тяжелым трагедиям для отдельно взятых семей и для общества", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi "Son zəng" tədbirləri ilə bağlı valideynlərə müraciət edib

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