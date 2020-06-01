​Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с детьми

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Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана распространило обращение в связи с Международным днем защиты детей – 1 июня.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Ежегодно в Международный день защиты детей дорожная полиция проводила массовые и просветительские мероприятия. Однако в этом году в связи с пандемией COVID-19 организация таких мероприятий было невозможно. Непосредственная защита детей от ДТП зависит от правильных учебно-воспитательных работ, проводимых родителями дома, обучения детей правилам дорожного движения. Мы полагаем, что родители должны дома правильно объяснять детям первичные знания о правилах дорожного движения.

В 2019 году в ДТП на территории республики погибли 57 детей, 170 ранены. Среди погибших 23 ребенка, а среди раненых – 90 были пешеходами, 21 умерший ребенок и 66 раненых детей – пассажирами.

В связи с длительными каникулами следует усилить контроль за детьми, особенно использующим велосипед детям следует в понятной им форме объяснить опасность от выезда на проезжую часть".