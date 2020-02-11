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Дорожная полиция Азербайджана призвала к бдительности на дорогах

Дорожная полиция Азербайджана призвала к бдительности на дорогах

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана вновь обратилось к водителям и пешеходам в связи с наблюдающимися в стране погодными условиями.

Как передает Report, в обращении говорится:

"С целью предотвращения возможных дорожных аварий в связи с изменением в последние дни погодных условий в ряде районов, снижением температуры, выпадением снега в отдельных районах и Баку и гололедицей Главное управление еще раз рекомендует водителям быть крайне внимательными утром и вечером, особенно при проезде по мостам, не делать резких торможений. С учетом большей вероятности скольжения транспортных средств при подобных погодных условиях малоопытным водителям рекомендуется не садиться за руль, по возможности мало пользоваться автомобилями, на которые не установлены зимние шины, выбирать дистанцию и скорость в соответствии с условиями, не выполнять без необходимости обгон, не выполнять резких маневров. По причине обледенения асфальтового покрытия пешеходам рекомендуется проходить дорогу только по отведенным для них местам, не ходить по проезжей части дорог".

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