    Дорожная полиция Азербайджана усилила контроль на дорогах в выходные дни

    Происшествия
    • 25 октября, 2025
    • 10:37
    Дорожная полиция усилия усилила контроль на автодорогах по всей стране в текущие выходные на фоне роста числа поездок в регионы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

    "В связи с увеличением числа поездок жителей столицы и регионов по стране движение на дорогах становится более интенсивным, что требует дополнительных мер безопасности. Патрульная служба переведена на усиленный режим работы, проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий", - отметили в ведомстве.

    В сообщении подчеркивается, что несоблюдение правил дорожного движения, спешка и невнимательность водителей часто становятся причинами серьезных аварий.

    Также водителям рекомендуют делать перерывы во время длительных поездок, не садиться за руль в утомленном или сонном состоянии и избегать любых действий, отвлекающих внимание во время движения.

    Həftəsonu ilə əlaqədar yol patrul xidmətinin fəaliyyəti daha da intensivləşdirilib

