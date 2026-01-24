Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Происшествия
    • 24 января, 2026
    • 10:49
    Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей о риске гололеда

    Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана предупредило водителей о возможном гололеде на дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Главное управление, несмотря на относительную стабилизацию погодных условий, последствия снегопадов последних дней сохраняются.

    Особенно высока вероятность образования гололеда в горных и предгорных районах, а также в утренние и вечерние часы на открытых, продуваемых ветром участках, на спусках и подъемах, на мостах.

    С учетом ожидаемого увеличения интенсивности движения на автомагистралях в выходные дни дорожная полиция просит водителей не забывать о вероятности обледенения дорог, не выезжать на технически неисправных и не оснащенных по сезону автомобилях, по возможности планировать поездки на светлое время суток. Физическим и юридическим лицам, занимающимся пассажирскими перевозками, рекомендовано отдавать предпочтение более безопасным маршрутам движения.

    дорожная полиция ГДП предупреждение водители дороги гололед снег
    Polis yolların buz bağlaması ehtimalı ilə bağlı xəbərdarlıq edib

