Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей о риске гололеда

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана предупредило водителей о возможном гололеде на дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Главное управление, несмотря на относительную стабилизацию погодных условий, последствия снегопадов последних дней сохраняются.

Особенно высока вероятность образования гололеда в горных и предгорных районах, а также в утренние и вечерние часы на открытых, продуваемых ветром участках, на спусках и подъемах, на мостах.

С учетом ожидаемого увеличения интенсивности движения на автомагистралях в выходные дни дорожная полиция просит водителей не забывать о вероятности обледенения дорог, не выезжать на технически неисправных и не оснащенных по сезону автомобилях, по возможности планировать поездки на светлое время суток. Физическим и юридическим лицам, занимающимся пассажирскими перевозками, рекомендовано отдавать предпочтение более безопасным маршрутам движения.