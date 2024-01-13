Восстановлено движение на дороге Шамахы-Муганлы

Дорога Шамахы-Исмаиллы закрыта из-за сильного снегопада.

Восстановлено движение на автомобильной дороге Шамахы-Муганлы, которая была закрыта в связи с сильным снегопадом и гололедицей.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, в этот район привлечены сотрудники МВД, а также большое количество личного состава и техники соответствующих учреждений.

Отмечается, что ситуация на дороге в Исмаиллы остается тяжелой.

20:47

Дорога Шамахы-Исмаиллы закрыта из-за сильного снегопада.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, в настоящее время в этом районе более 200 автомобилей застряли на дорогах.

По предварительным данным, толщина снега составила более 10 см, дороги покрыты льдом. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

Из-за обледенения дорог произошло несколько цепных аварий.

В связи с погодными условиями на автомобильной дороге Шамахы-Исмаиллы привлечен дополнительный персонал полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции принимают необходимые меры, оказывают помощь водителям и пассажирам, обеспечивается безопасность граждан.

Наряду с дорожной полицией, к службе в этом районе привлечены сотрудники отделов полиции Шамахинского, Исмаиллинского и Агсуинского районов.

Мероприятия продолжаются.