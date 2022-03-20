О нас
Аудио новости

Дорога Джалилабад-Ярдымлы закрыта из-за сильного снегопада, села остались без света

Дорога Джалилабад-Ярдымлы закрыта из-за сильного снегопада, села остались без света Со вчерашнего дня в высокогорных селах Джалилабадского района наблюдается сильный снегопад
Происшествия
20 марта 2022 г. 11:49
Дорога Джалилабад-Ярдымлы закрыта из-за сильного снегопада, села остались без света

Со вчерашнего дня в высокогорных селах Джалилабадского района наблюдается сильный снегопад.

По данным регионального бюро Report, в некоторых населенных пунктах района высота снега достигла 50 сантиметров.

По словам местных жителей, снегопад вызвал затруднения в движении транспорта в Шатырлы, Ковузбулаг, Лакин, Асадли, Сулучешма, Буравар и других селах района.

Из-за снега закрыта дорога Джалилабад-Ярдымлы. В результате связь указанных сел с районом была прервана.

В районе села Асадли опрокинулась опора ЛЭП, в результате ряд населенных пунктов остались без света.

В настоящее время в высокогорных селах района продолжаются сильные снегопады, сопровождаемые ветром.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоGüclü qar səbəbindən Cəlilabad-Yardımlı yolu bağlanıb, kəndlər işıqsız qalıb

Экслюзивные новости

Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi