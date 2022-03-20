Дорога Джалилабад-Ярдымлы закрыта из-за сильного снегопада, села остались без света

Со вчерашнего дня в высокогорных селах Джалилабадского района наблюдается сильный снегопад

Со вчерашнего дня в высокогорных селах Джалилабадского района наблюдается сильный снегопад.

По данным регионального бюро Report, в некоторых населенных пунктах района высота снега достигла 50 сантиметров.

По словам местных жителей, снегопад вызвал затруднения в движении транспорта в Шатырлы, Ковузбулаг, Лакин, Асадли, Сулучешма, Буравар и других селах района.

Из-за снега закрыта дорога Джалилабад-Ярдымлы. В результате связь указанных сел с районом была прервана.

В районе села Асадли опрокинулась опора ЛЭП, в результате ряд населенных пунктов остались без света.

В настоящее время в высокогорных селах района продолжаются сильные снегопады, сопровождаемые ветром.