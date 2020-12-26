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Должностных лиц МИД Азербайджана отпустили под домашний арест

Должностных лиц МИД Азербайджана отпустили под домашний арест В Сабаильском районном суде рассмотрены ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении должностных лиц Министерства иностранных дел Фархада Молла-заде и Салима Ализаде
Происшествия
26 декабря 2020 г. 16:40
Должностных лиц МИД Азербайджана отпустили под домашний арест

В Сабаильском районном суде рассмотрены ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении должностных лиц Министерства иностранных дел Азербайджана Фархада Молла-заде и Салима Ализаде.

Как сообщает Report, на заседаниях под председательством судьи Шахлы Сулеймановой ходатайства были удовлетворены.

В отношении обоих лиц была отменена мера пресечения в виде заключения под стражу, они были отпущены под домашний арест.

Отметим, что в июле этого года в МИД было проведено следственно-оперативное мероприятие по уголовному делу, проводимому Службой государственной безопасности (СГБ). В результате операции были выявлены обоснованные подозрения в совершении многочисленных незаконных действий начальником Управления делами министерства, председателем тендерной комиссии Фархадом Молла-заде, начальником хозяйственного отдела Управления делами МИД Салимом Ализаде.

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