Должностных лиц МИД Азербайджана отпустили под домашний арест

В Сабаильском районном суде рассмотрены ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении должностных лиц Министерства иностранных дел Фархада Молла-заде и Салима Ализаде

В Сабаильском районном суде рассмотрены ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении должностных лиц Министерства иностранных дел Азербайджана Фархада Молла-заде и Салима Ализаде.

Как сообщает Report, на заседаниях под председательством судьи Шахлы Сулеймановой ходатайства были удовлетворены.

В отношении обоих лиц была отменена мера пресечения в виде заключения под стражу, они были отпущены под домашний арест.

Отметим, что в июле этого года в МИД было проведено следственно-оперативное мероприятие по уголовному делу, проводимому Службой государственной безопасности (СГБ). В результате операции были выявлены обоснованные подозрения в совершении многочисленных незаконных действий начальником Управления делами министерства, председателем тендерной комиссии Фархадом Молла-заде, начальником хозяйственного отдела Управления делами МИД Салимом Ализаде.