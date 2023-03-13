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Должностные лица задержаны с поличным за получение взятки в связи с призывом на военную службу

Должностные лица задержаны с поличным за получение взятки в связи с призывом на военную службу В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, должностные лица Сабунчинского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву были задержаны с поличным
Происшествия
13 марта 2023 г. 17:27
Должностные лица задержаны с поличным за получение взятки в связи с призывом на военную службу

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, должностные лица Сабунчинского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву были задержаны с поличным при получении взяток от граждан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Установлены обоснованные подозрения в получении взятки начальником отдела мобилизации Адилем Гусейновым в обмен на выдачу заведомо ложного медицинского заключения в целях продления временной негодности к военной службе на 3 года, а начальником отдела по призыву Тогрулом Искендеровым в получении взятки в обмен на заключение о негодности к действительной военной службе.

При обыске у этих должностных лиц и в их служебных помещениях были обнаружены и изъяты доказательства по делу.

Адиль Гусейнов и Тогрул Искендеров были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса и на основании решения суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi xidmətə çağırışla bağlı rüşvət alan vəzifəli şəxslər həbs edilib

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