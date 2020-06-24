Должностное лицо ИВ города Ширван поймали при получении взятки

На основе обращения гражданина в связи с незаконными действиями заведующего Управлением жилищного хозяйства Исполнительной власти города Ширван Эюба Гюльмамедова в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре проведено разбирательство.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В результате проведенных неотложных оперативных мероприятий Эюб Гюльмамедов был задержан 22 июня с поличным при получении в своем личном автомобиле в качестве взятки 3 000 манатов в обмен на то, что оформит на имя гражданина 2-комнатное жилье площадью 35 кв.м. в общежитии, расположенном на улице Низами в Ширване, находящемся на балансе ИВ.

По факту заведено уголовное дело по статье 311.1. (взяточничество) УК АР.

Э.Гюльмамедов был привлечен в качестве подозреваемого и по решению Бинагадинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

По факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия.